MARCIANISE. Finti avvisi del Ministero dell’Interno, il sindaco: “È un tentativo di truffa, avvisate subito le forze dell’ordine”

I malviventi approfittano dell’assenza dei proprietari partiti per le vacanze o anche solo per una gita fuori porta per colpire senza essere disturbati

MARCIANISE – Manifestini falsi, spacciati per avvisi ufficiali del Ministero dell’Interno, sono comparsi negli ultimi giorni a Marcianise. Il testo intimerebbe ai non residenti di un condominio di abbandonare lo stabile per presunti controlli, ma si tratta di un raggiro.

A dare l’allarme è stato il sindaco Antonio Trombetta, che ha messo in guardia i cittadini: “Qualche malintenzionato, fidando nella buona fede dei tanti anziani rimasti in città e nel presunto sotto organico delle forze dell’ordine nel periodo estivo, sta affiggendo questi manifestini all’ingresso di tante abitazioni. È un falso, che nasconde un tentativo di truffa o rapina e comunque la commissione di reati. Non cascateci e anzi, se vedete queste persone avvisate immediatamente le forze dell’ordine”.

Il primo cittadino ha ricordato che, in questo periodo dell’anno, soprattutto a ridosso di Ferragosto, si registra un aumento dei furti in abitazione. I malviventi approfittano dell’assenza dei proprietari partiti per le vacanze o anche solo per una gita fuori porta per colpire senza essere disturbati.

Le forze dell’ordine invitano la popolazione a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente presenze sospette o anomalie nei pressi delle abitazioni.