MARCIANISE – Un grave incidente stradale è occorso stamattina, intorno alle 8, in via Maggiò, nella zona Asi sud di Marcianise.

Coinvolti un furgone e un’autovettura. L’impatto è stato violentissimo: solo per fortuna gli occupanti sono usciti dai veicoli con ferite non gravi. Per uno di loro si è reso comunque necessario l’intervento del 118.

Sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale per i rilievi del caso.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica del sinistro.