MARCIANISE. Il cenone della Vigilia finisce a cazzotti. Carabinieri in casa e un uomo in ospedale

MARCIANISE (red.cro.) – Chissà se abbiano influenzato anche gli alcolici e i superalcolici che durante il cenone vengono calati sulle nostre tavole, ovviamente non possiamo e non vogliamo ritenere che sia stato un fattore scatenante, ma resta il fatto che nel rione Madonna della Libera, a Marcianise, ieri sera è esploso un putiferio. Addirittura sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare questa famiglia, al centro di un improbabile rissa durante la riunione per la vigilia di Natale. Nel caos, un uomo di 60 anni è stato colpito alla testa, accompagnato al pronto soccorso per una medicazione, è stato dimesso poco dopo.