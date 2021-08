MARCIANISE. Il Comune dà 8500 euro all’associazione del consigliere comunale Mimmo Moriello, che mantiene Velardi sulla poltrona di sindaco

Ecco perché avrebbe fatto bene a evitare che la “sua” creatura Vivicittà non partecipasse alla rassegna estiva

IN CALCE ALL’ARTICOLO L’ELENCO DELLE 7 ASSOCIAZIONI, PARROCCHIA COMPRESA E DI TUTTE LE SOMME ELARGITE DAL COMUNE COME CONTRIBUTO PER OGNUNA DI ESSE

MARCIANISE – “R.Estate” è la versione marcianisana delle rassegne estive che i Comuni organizzano per i cittadini che non vanno in vacanza. Le attività sono diverse, variegate e quest’anno, anche alla luce degli stanziamenti fatti dal governo centrale come ristoro Covid, tutti stanno un po’ largheggiando. Il Comune di Marcianise ha suddiviso, in questi giorni, un finanziamento complessivo di circa 6mila euro tra 7 entità associative. Il dettaglio della ripartizione lo potete leggere in calce.

Abbiamo deciso di affrontare l’argomento perché tra le associazioni c’è anche Vivicittà, la quale partecipa avendone anche i titoli che noi, fino a prova contraria, non possiamo mettere in discussione.

Il problema è costituito dal fatto che questa è l’associazione di Domenico Moriello, per gli amici Mimmo, che ne è ancora il presidente.

Non bisogna fare uno sproloquio per far capire che è del tutto inopportuno che un’associazione indiscutibilmente riferibile a un consigliere comunale di maggioranza, ma lo stesso sarebbe stato con un consigliere d’opposizione, un assessore, partecipi a un riparto di danaro pubblico erogato dal Comune la cui linea politica di indirizzo amministrativo e di bilancio, dove questi soldi sono approntati, è esercitato in quota parte dal beneficiario del contributo.

È vero che a Marcianise il relativismo impera, ma onestamente sarebbe pure decente che Velardi non maramaldegiasse con queste cadute di stile e di sostanza a dir poco rozze.

Non vogliamo dire che Vivicittà non sia animata da buone intenzioni e non possiamo escludere a priori che il finanziamento lo avrebbe avuto lo stesso, a prescindere da Moriello.

Ma se ci fosse un solo cittadino che accusasse Moriello di far politica per intascare quattrini o altre utilità provenienti dalle casse del Comune, se anche lo dicesse uno solo, chi potrebbe rimproverare questo cittadino affermando che la sua valutazione sia priva anche di un briciolo di verosimiglianza?

Come si suol dire, Moriello presta il fianco e avrebbe fatto più che bene, tenendo conto della circostanza che oggi Velardi si regge su un solo voto (13 a 12), ad astenersi.