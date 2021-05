MARCIANISE. Il messaggio per Pasquale del consigliere comunale Raffaele Guerriero, suo fraterno amico: “Tre mesi di lunga agonia. Non meritavi tutto questo”

MARCIANISE – Pasquale Scaldarella non ce l’ha fatta. Il 38enne è morto in ospedale a Caserta dopo essere stato colpito da un malore nel mese di febbraio.

Conoscendoti so perfettamente quando hai lottato per ritornare a riabbracciare la tua adorata ed amata famiglia, ma nonostante tutto non ci sei riuscito. Nei tuoi discorsi sempre la famiglia, il lavoro e l’amicizia, valori che non hai mai tradito. Mi mancherai tanto. Così come mi mancheranno le nostre chiacchierate e i tuoi discorsi e quel modo di fare che tutti apprezzavano.

Ti ricorderò per sempre perché l’amicizia per chi come noi non l’ha mai tradita non potrà mai finire. Ho pregato e sperato di poterti riabbracciare, in questi tre mesi di lunga agonia.