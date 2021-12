MARCIANISE. IL NOME. Elude la sorveglianza speciale e sconfina: “manca la segnaletica stradale”

MARCIANISE – Non si sarebbe accorto di aver sconfinato e quindi di aver violato la misura della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Per questo motivo Salvatore Ricciardi, 38 anni, era stato condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per la violazione degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria che gli imponeva di stare entro e non oltre il Comune di residenza, Marcianise. Il 38enne ha presentato ricorso sostenendo che “mancando la

prescritta segnaletica esplicativa, non si sarebbe reso conto di avere sconfinato nel territorio del limitrofo Comune di Gricignano di Aversa. Le demarcazioni di confine, in zona, non presenterebbero un andamento regolare e sarebbero di non intuitiva comprensione”. La Cassazione ha respinto al sua tesi confermando la condanna pronunciata in Appello.