MARCIANISE. Incidente in via Clavio, ferita una bambina

Sul posto glia genti della polizia municipale per i rilievi del caso

MARCIANISE – Incidente in via Clanio a Marcianise tra una Jeep dell’esercito italiano ed una utilitaria. Nell’impatto è stata coinvolta una bimba. Non è stato purtroppo l’unico sinistro che si è verificato ieri infatti anche in via Fano nei pressi dello stadio per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate due auto: una Opel ed una Smart. Il bilancio è di 4 feriti tutti trasportati presso i vicini nosocomi. Sul posto glia genti della polizia municipale per i rilievi del caso.