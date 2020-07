MARCIANISE – Pericoloso incidente stradale nel pomeriggio di oggi, all’interno della zona dei centri commerciali di Marcianise, cioè l’outlet e il centro Campania.

La collisione è avvenuta non distante dal distributore di benzina Tamoil, sulla strada Provinciale 336. La vettura si è ribaltata, quanto pare, dopo l’impatto con un altro veicolo. Non ci sono feriti gravi, ma grande paura per i passeggeri dell’auto, una famiglia con dei bambini.