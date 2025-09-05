MARCIANISE. Interdittiva antimafia per il re dei carburanti

L’Agenzia delle Dogane ha disposto la chiusura dei distributori Ewa e Synergy

MARCIANISE – L’imprenditore marcianisano Vincenzo Salzillo, attivo nel settore dei carburanti, è stato colpito da un’interdittiva antimafia della Prefettura di Milano, valida su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento ha portato alla chiusura immediata degli impianti a marchio Ewa e Synergy della società Penta Petroli, con il sequestro di 205 stazioni di servizio in tutta Italia da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Salzillo era già finito al centro di inchieste su frodi fiscali, caporalato e carburante adulterato. Attualmente è indagato in una maxi-inchiesta della Guardia di Finanza di Caserta su una presunta frode Iva tra il 2018 e il 2021: oltre 600 milioni di litri di carburante sarebbero stati immessi sul mercato tramite società fittizie, generando false fatture per oltre 200 milioni di euro e un danno erariale stimato in 112 milioni.