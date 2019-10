MARCIANISE. Jabil, i 350 lavoratori pronti per la manifestazione di Napoli

MARCIANISE – I 350 lavoratori (su 700) dello stabilimento Jabil di Marcianise a rischio licenziamento da mesi, aderiranno alla manifestazione sindacale in programma domani a Napoli. La preoccupazione tra le maestranze, dopo l’ultimo confronto tenutosi nella sede di Confindustria Caserta lo scorso 28 ottobre tra sindacati e azienda, è ancora alta. I lavoratori e i sindacati vogliono vederci chiaro sull’ipotesi prospettata dall’azienda, che non cede sui licenziamenti, di ricollocare alcune unità lavorative in altre realtà aziendali o di attuare l’esodo incentivato. Due aziende, una del settore informatico e l’altra di gruppi elettrogeni potrebbero assorbire alcune decine di lavoratori. Intanto, si attende anche la convocazione dei vertici della multinazionale americana al Ministero in vista della scadenza della cassa integrazione, il 10 novembre prossimo, che interessa la metà dei lavoratori.