MARCIANISE. Lavori abusivi nel capannone Asi, in 4 finiscono sotto processo

Violata la normativa edilizia.

MARCIANISE In quattro sono finiti sotto processo per lavori abusivi della zona Asi di Marcianise, in violazione di tutte le norme edilizie. L’indagine è stata coordinata dal pubblico ministero Marina Mannu ed ora alla sbarra, nel procedimento che prenderà il via ad ottobre, si ritrovano Marco D’Anna, imprenditore di Sant’Anastasia, Bartolomeo Sorrentino di Lettere, Alfonso Dabanello, 57 anni di Marcianise ed il 62enne Onofrio Tartaglione, ex segretario comunale del Comune di Marcianise.

Dalle indagini è emerso che D’Anna, amministratore della Entalpia Mg, Dabanello in quanto titolare dell’impresa esecutrice dei lavori, Sorrentino perché tecnico di D’Anna avrebbero eseguito opere abusive all’interno del capannone di proprietà di Entalpia. Per quanto concerne invece il Comune di Marcianise, questo avrebbe rilasciato il permesso a costruire, nel febbraio del 2019, mentre secondo gli inquirenti avrebbe dovuto emettere due diversi provvedimenti: il primo per l’ampliamento ed il secondo in sanatoria per le violazioni delle norme edilizie. Onofrio Tartaglione, ex segretario comunale del Comune di Marcianise, è invece accusato di falso