MARCIANISE. Le 6 classi elementari trasferite alla D’Annunzio tornano al plesso Leopardi. Ma i genitori sono preoccupati: “La scuola è veramente agibile?”

MARCIANISE – Era il 2 dicembre scorso quando le maestre del plesso elementare “Giacomo Leopardi” aspettarono i loro alunni sull’uscio della scuola per avvertirli, insieme ai loro genitori, dell’impraticabilità delle aule per allagamento.

Il giorno successivo, date le accese polemiche, il sindaco Velardi si portò all’interno del plesso per verificare la situazione, minimizzando di fatto sulle condizioni dei danneggiamenti (molto vecchi nel tempo) e ironizzando sulla vicenda anche con un video su Facebook.

Da quel giorno, 6 classi di alunni furono trasferite presso un altro plesso, il “D’Annunzio”, in attesa che venissero eseguiti i lavori di sistemazione e messa in sicurezza degli spazi scolastici.

Lo scorso mercoledì 12 dicembre il Comune di Marcianise ha comunicato alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Calcara”, del quale la primaria “Leopardi” fa parte, che le classi 1°A, 1°D, 2°C, 2°D, 3°C e 3°D, da lunedì 17 gennaio – ovvero oggi – sarebbero potute rientrare nel plesso “Leopardi”.

I genitori di questi alunni, pur dovendo affrontare profondi disagi logistici (con due figli dislocati in plessi diversi dello stesso istituto, senza mezzi di trasporto), acconsentirono al trasferimento per evitare ai loro figli le criticità della Didattica a Distanza.

Quegli stessi genitori, tuttavia, oggi chiedono al sindaco Velardi e all’assessore Tartaglione il motivo per cui le 6 classi siano rientrate alla Leopardi nonostante – stando alle loro informazioni – “i lavori al plesso abbiano interessato solo un’ala dell’edificio e, dunque, la manutenzione non possa reputarsi completa e conclusa secondo quanto concordato”.

Anzi, i genitori chiedono al Comune si assumersi la piena responsabilità in una dichiarazione che attesti che “l’edificio è agibile e completamente sicuro” per i loro figli.

Pur avendo accompagnato i bambini, questa mattina, alla “Leopardi”, i genitori firmatari del documento che pubblichiamo in calce restano in attesa di una risposta.

