“Marcianise l’ha uccisa”. L’urlo di rabbia del marito di Angela al funerale. All’altare anche il fratello sacerdote

MARCIANISE – Si svolti ieri i funerali di Angela Marello, l’82enne ex docente in pensione, investita e uccisa da un uomo in sella ad una bici.

La messa è stata celebrata dal parroco del Duomo e Don Paolo Dello Stritto, assieme al vescovo di Caserta, Paolo Lagnese e a Don Battista Marello, sacerdote a San Leucio, ma soprattutto fratello di Angelina.

Tantissime persone presenti nella chiesa per dare l’ultimo addio alla donna vittima del terribile incidente il 23 settembre.

Grande commozione c’è stata nel momento in cui il marito di Angelina, entrando nella chiesa, ha urlato che “Marcianise me l’ha uccisa”, mostrando ancora la forte rabbia, naturale sentimento dopo in dramma simile.