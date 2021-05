MARCIANISE – Non hanno aperto il loro locale, ieri sera, i due coniugi titolari di una paninoteca aggrediti sabato notte in via Santoro, in pieno centro a Marcianise.

Pare che a colpirli con violenza, alla loro uscita dal locale dopo la chiusura, sia stato un pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine.

Marito e moglie hanno fatto ricorso alle cure mediche e sporto denuncia contro l’uomo, identificato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.