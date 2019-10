MARCIANISE. Mascherati da Saw tentano il colpo alla sala scommesse. Due arresti della Polizia

MARCIANISE – Mascherati dal personaggio Saw per non essere riconosciuti, in due, intorno alle 4 della notte scorsa, tentano di introdursi in una sala scommesse di Marcianise, ma gli agenti di Polizia sventano il colpo e li arrestano.

Sono finiti in manette Lorenzo Smeragliuolo, 31enne e Saverio Padovano, 21enne, entrambi di Marcianise. I due erano riusciti ad impossessarsi di circa 3500 euro dall’apparecchio cambiamonete e dalla cassa. I rumori provenienti dalla strada hanno insospettito i residenti che hanno allertato il 113.

La polizia giunta sul posto hanno sorpreso e ammanettato i due che sono stati condotti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere giudicati per direttissima.