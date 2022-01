MARCIANISE Ora Velardi non ha più la maggioranza: il consigliere Valentino l’ha lasciato e ha costituito un suo gruppo

I due avevano già litigato duramente nei giorni scorsi. Ora la decisione che apre una situazione di autentica incertezza sul futuro della città di Marcianise che, d’altronde, votando questo sindaco più di un anno fa, si è attribuita un destino di autocastrazione amministrativa

MARCIANISE Il fatto era nell’aria da diversi giorni. I due avevano litigato di brutto e come sempre il sindaco Antonello Velardi, ritenendo che ogni tesi contraria alle sue idee sia di per sé un caso di lesa maestà, non era andato certo per il sottile con le parole. D’altronde, c’è chi, come Pino Riccio, oggi è alleato di Velardi e del suo assessore, dopo che il sindaco e suo figlio, a suo tempo, gli dettero, in pratica, del delinquente e c’è anche chi, invece, pur facendo una politica diciamo così molto manovriera, non è disponibile a abbassarsi, come si suol dire, i pantaloni fino a questo punto. Così capita che oggi è stata ufficializzata l’uscita dal gruppo di maggioranza del consigliere comunale Giovanbattista Valentino. Al momento, insomma, Velardi i numeri non ce li avrebbe più, perché già da tempo lui vive su una maggioranza risicatissima di 13 consiglieri compreso il suo voto, contro 12. Da questo a dire che il sindaco possa cadere in tempi più o meno limitati ce ne passa. Certo è che la fase politica diventa ancora più interessante.