MARCIANISE. Perde i sensi in piscina, corsa in ospedale per una 45enne

MARCIANISE – Momenti di forte tensione si sono vissuti nel pomeriggio di sabato, intorno alle ore 17:00, in una nota piscina situata nella zona di via Trentola, a Marcianise. Una donna di 45 anni, G. M., ha accusato un improvviso malore mentre si trovava all’interno della struttura, arrivando a perdere i sensi sotto gli occhi attoniti dei presenti.

I bagnanti e il personale in zona si sono subito mobilitati per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei sanitari. È stata immediatamente allertata un’ambulanza del 118. I soccorritori, giunti sul posto, hanno stabilizzato la donna e, dopo le prime cure la 45enne è stata trasferita d’urgenza al nosocomio locale e affidata alle cure dei medici.