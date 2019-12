MARCIANISE. Picchia la madre per soldi. Arrestato 36enne

MARCIANISE – Nella serata di ieri personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto per il reato di tentata estorsione MODESTO Andrea nato a Caserta in data 24.09.1983 e residente a Marcianise.

In particolare, personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere nel tardo pomeriggio della medesima giornata interveniva in Marcianise, alla via Narducci ove era stata segnalata una persona ferita.

Gli operanti appuravano che nella medesima giornata il MODESTO si era presentato presso l’abitazione dei propri genitori avanzando una illegittima richiesta di danaro e che al rifiuto aveva danneggiato mobili e suppellettili dell’appartamento; ed ancora, che nel medesimo pomeriggio il predetto, dopo aver avanzato identica richiesta non soddisfatta, aveva violentemente percosso la propria madre che era riuscita a divincolarsi e trovare un riparo di fortuna in un esercizio poco distante dall’abitazione.

Il reo nella stessa serata veniva rintracciato sulla pubblica via in Marcianise e pertanto tratto in arresto.

Il MODESTO è già sottoposto a procedimento penale per il reato di estorsione e maltrattamenti nei confronti dei genitori ed è stato colpito da ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori, emessa in data 11.11.2019 dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.