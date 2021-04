MARCIANISE. Quattro consiglieri comunali devolvono gettone di presenza per l’acquisto di rastrelliere per le biciclette

MARCIANISE (COMUNICATO STAMPA) – I consiglieri comunali Raffaele Delle Curti, Antimo Rondello, Lina Tartaglione e Alessandro Tartaglione hanno devoluto parte del loro gettone di presenza per l’acquisto di rastrelliere per le biciclette che sabato mattina, 10 aprile 2021, sono state installate presso i sagrati delle Chiese di Santa Maria Assunta dei Pagani, di San Michele Arcangelo (Duomo di Marcianise) e presso la sede dell’Oratorio Anspi di San Simeone Profeta nel rione Macello. Un gesto che ha visto il favore dei relativi parroci e che viene incontro alle esigenze dei fedeli che si recano in chiesa o all’oratorio con la propria bicicletta. Un modo per rimediare all’assenza cronica di punti di parcheggio per i ciclisti marcianisani in città ed un incentivo a scegliere forme di mobilità sostenibili all’interno del contesto urbano.