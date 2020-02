MARCIANISE. RAPINA ALLA BANCA. Il colpo perfetto durato pochi secondi. I dettagli del blitz armato

MARCIANISE (red.cro.) – Con il passare delle ore emergono ulteriori dettagli sulla rapina avvenuta intorno alle 13 e 30 di oggi alla banca di credito Popolare di Marcianise, ubicata lungo via Battisti (I PRIMI DETTAGLI). I malviventi, due al momento del blitz, si sono avvicinati alla guardia giurata, 53enne, portatasi all’interno della banca per prelevare le cassette contenenti le somme di denaro, poi rubate dai ladri. Fucile alla mano e a volto coperto, hanno minacciato il vigilante, colpendolo al viso, e fuggendo via con una delle cassette rimpolpate dal denaro dell’istituto di credito. In pochi attimi sono stati raggiunti dal terzo membro della gang, alla guida della Fiat 500x di cui abbiamo già scritto (QUI) e sono scappati a velocità folle.

Ora tocca ai carabinieri, che stanno indagando, cercare di sfruttare qualsivoglia minuscolo errore compiuto dai ladri perfetti, si spero non troppo, nel colpo alla banca.