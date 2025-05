MARCIANISE. Rissa in centro, giovane portato in caserma

Sul posto anche un’ambulanza del 118 per due dei partecipanti rimati lievemente feriti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – Tensione ieri sera nel centro di Marcianise, dove una violenta rissa è scoppiata tra un gruppo di cittadini extracomunitari. I fatti sono iniziati in via Turri e si sono protratti fino a via Lener, generando panico tra i residenti.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe nata a causa dello stato di alterazione di un ventenne ubriaco. Il ragazzo, dopo essere stato richiamato da un connazionale preoccupato per le sue condizioni, ha reagito con violenza, colpendolo con calci e pugni.

Da lì la situazione è degenerata rapidamente in una vera e propria rissa, a cui hanno assistito numerosi cittadini increduli. Alcuni di loro hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, due volanti della polizia municipale e un’ambulanza del 118. Il bilancio è di due feriti, mentre il ventenne, ritenuto l’autore della prima aggressione, è stato condotto in caserma dai carabinieri per accertamenti.