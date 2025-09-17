MARCIANISE. Scontro tra auto e moto, centauro resta a terra

Sul posto gli agenti del locale commissariato di polizia

MARCIANISE – Incidente, ieri sera alle 20.00 circa, in via Francesco Evangelista a Marcianise dove un’auto ed una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il centauro: allertati i soccorsi sul posto si sono portati i sanitari del 118 unitamente ad una volante del locale commissariato

Stabilizzato il centauro è stato affidato alle cure dei medici del pronto soccorso mentre la donna alla guida dell’auto, è stata sanzionata per mancata precedenza.