MARCIANISE. Scontro auto-scooter: ferito minorenne

Il giovane centauro sbalzato per aria rovinando al suolo è stato trasportato presso il locale nosocomio per accertamenti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX

MARCIANISE – Incidente in via Madonna della Libera a Marcianise, coinvolti un’auto e uno scooter guidato da un 17enne. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro sbalzato per aria rovinando al suolo trasportato presso il locale nosocomio per accertamenti. Sul posto una pattuglia della polizia municipale, a cui sono affidate le indagini, e una volante del locale commissariato.