MARCIANISE. Sottopasso “del Macello” chiuso fino al 10 settembre. Partiti 187mila euro di lavori

Ormai sempre allagato in caso di pioggia

MARCIANISE – Fino a mercoledì 10 settembre, il sottopasso ferroviario di Via Fuccia – Via Merola sarà chiuso al traffico veicolare per consentire lo svolgimento di importanti lavori di manutenzione straordinaria.

L’intervento si rende necessario per far fronte a una serie di criticità strutturali che negli ultimi anni hanno interessato l’opera: in particolare, la presenza di acqua sotterranea in carreggiata durante la stagione autunnale e invernale, con conseguenti rischi per pedoni, ciclisti e automobilisti. A ciò si aggiunge il progressivo deterioramento delle superfici in calcestruzzo delle pareti del sottopasso.

Il progetto, approvato con Determina Dirigenziale n. 992 del 27 dicembre 2024, prevede un investimento complessivo di 187.117,85 euro. Tra gli interventi programmati:

Realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque sotterranee ;

; Ripavimentazione completa della sede stradale;

della sede stradale; Risanamento delle superfici in calcestruzzo danneggiate;

delle superfici in calcestruzzo danneggiate; Tinteggiatura delle pareti interne del sottopasso.

Durante l’intero periodo dei lavori sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in prossimità degli accessi al sottopasso. Il Comune provvederà inoltre a predisporre percorsi alternativi, debitamente segnalati da cartellonistica temporanea, per garantire la sicurezza e agevolare la circolazione.

«Con questo intervento – ha dichiarato il Sindaco Antonio Trombetta – risolviamo definitivamente una criticità che da anni rappresentava un pericolo per cittadini e automobilisti. La manutenzione del sottopasso di Via Fuccia – Via Merola non è soltanto un’opera tecnica, ma un atto di responsabilità verso la sicurezza e la qualità della vita dei marcianisani».