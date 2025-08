MARCIANISE. Violento scontro frontale tra due auto, due feriti: per uno si teme il peggio

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 10:00 di questa mattina nei pressi del centro di smistamento Bartolini

MARCIANISE – Attimi di paura questa mattina lungo la Strada Provinciale delle Tavernette, nella zona industriale di Marcianise, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due automobili nei pressi del centro di smistamento Bartolini.

Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente. L’impatto è stato estremamente violento, tanto da far temere il peggio sin dai primi minuti.

Uno dei conducenti ha deciso di recarsi autonomamente presso una struttura ospedaliera per accertamenti medici. Più serie le condizioni dell’altro automobilista, che è stato soccorso sul posto dal personale del 118, prontamente allertato per la gravità della dinamica. Il ferito è stato quindi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta per ulteriori valutazioni cliniche. Al momento non si conoscono con esattezza le sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità dei conducenti