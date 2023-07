Maresciallo dei carabinieri ucciso dal covid, fermi i lavori della caserma intitolata a Nero

RECALE (t.p.) – Continua l’odissea per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri in via Savoia che sarà intitolata al valoroso maresciallo Baldassarre Nero, scomparso qualche anno fa.

I lavori sono bloccati da diversi mesi per un aumento di spese per gli infissi e l’entrata in vigore di nuove norme tecniche per la costruzione degli impianti e, in più, è emerso anche un problema per una nuova cabina elettrica.

Il sindaco di Recale, Raffaele Porfidia, in una breve intervista telefonica, ci ha assicurato che i lavori riprenderanno dopo i 12 luglio visto che il ministero ha stanziato i soldi per questo aumento dei costi degli infissi e dopo il 12 il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, ha decretato l’accertamento del raggiungimento d’intesa Stato – Regione riguardo il completamento del progetto per la realizzazione della Caserma.

Ricordiamo che la struttura sorgerà su di un terreno messo a disposizione dal Comune di Recale.