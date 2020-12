CASERTA. Filomena Casella: per la pupilla di Carlo Marino altro contratto a capo dell’Ambito C1. Ecco quanto guadagnerà

Con questa nomina si conferma la volontà del primo cittadino di avere un ferreo controllo in un settore che in campagna elettorale può diventare prezioso, ma può anche divenire una mina inesplosa di voto di scambio

CASERTA (g.g.) – Continua il ferreo controllo del sindaco Carlo Marino sui Servizi Sociali, in momento delicato visto che in campagna elettorale questi settori contano e molto. Di Filomena Casella abbiamo scritto moltissimo in passato e a parte il rispetto che merita, lei come ogni persona, continuiamo a ritenere oggi come allora che non si tratti di una professionalità di prima livello, tanto piena di cognizioni e competenze da poter intrattenere un rapporto autenticamente dialettico con il potere politico. Filomena Casella è legatissima a Marino fa quello che Marino le dice di fare.

Questo, per carità, non è reato, fino a prova contraria, ma è un processo di lottizzazione che va duramente sottolineato.

Per la nipote di Peppe Casella viene prorogato il delicatissimo compito di Coordinatrice pro-tempore dell’Ambito C1, che unisce diversi comuni e che vede Caserta come capofila e che ha il compito di assorbire servizi socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo a tutela del benessere individuale e sociale delle fasce deboli e fragili della popolazione. Dopo la prima nomina dell’agosto scorso, in questi giorni di Natale la quarantenne si è trovata sotto l’albero la proroga del servizio dal 04 gennaio prossimo fino al 31 dicembre 2021. Saranno 12.50 euro all’ora per un monte ore lavorativo pari a 1.728.

Vi risparmiamo l’operazione con la calcolatrice e vi diciamo che l’importo intascato sarà di 21.600 euro per tutto il 2021, non proprio bruscolini.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA DETERMINA DI PROROGA