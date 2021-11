Mario e Pina, fissati i funerali. Camera ardente, poi l’ultimo viaggio insieme

SAN FELICE A CANCELLO – Si terranno domani alle 14 i funerali di Carmela Sammaciccio e Mario Sgambato, i coniugi 74enni morti per il crollo di una palazzina a San Felice Cancello. Dopo gli esami di rito, le salme sono state liberate per la cerimonia funebre nella chiesa di Sant’Alfonso Maria De’ Liguori, nella frazione di Cancello Scalo. Per l’occasione il sindaco Giovanni Ferrara ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Il crollo alle prime luci dell’alba di venerdì scorso, causato da un’esplosione innescata, con estrema probabilità, da una perdita di gas. Il corpo della donna fu estratto vivo dopo ore, con ustioni sul 70%. Morì la mattina dopo. Il marito, invece, fu tirato fuori dalle macerie solo nel tardo pomeriggio, quando ormai non c’era più nulla da fare. Sul crollo è stato aperto un fascicolo d’indagine dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, i resti della palazzina sono sotto sequestro.