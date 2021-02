Scappa dal compagno violento e torna dalla sua famiglia a CASERTA. Marito condannato a 4 anni per maltrattamenti sulla moglie e le figlie

CASERTA – I giudici del Tribunale di Trani hanno condannato a 4 anni di reclusione M.S. per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie S.A. e delle figlie, picchiandole più volte.

Imponeva alla moglie di frequentare la propria famiglia d’origine, addirittura le impedì di partecipare al funerale del padre, ed imponendole persino di tenere nascosta alle figlie l’esistenza dei suoi parenti, impedendo alla moglie di uscire da sola o di frequentare amiche, quindi isolandola, minacciando di morte ed insultandola frequentemente con epiteti particolarmente scurrili.

Un regime di vita particolarmente vessatorio e penoso, un menage familiare di terrorizzante sopraffazione. La donna e le figlie, grazie all’aiuto dei Social, sono riusciti poi a mettersi in contatto con la famiglia di origine residente in Caserta ed a fuggire. Una volte giunte, chiedevano aiuto alla Questura di Caserta ed al centro antiviolenza Spazio Donna. La donna è stata assistita dall’avvocatessa Martina Piscitelli, riuscita ad ottenere una “pena esemplare”, come da requisitoria del PM di Trani.