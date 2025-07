Mattinata di traffico verso Baia Domizia: incidente tra auto e moto, ferita mamma 40enne e le due figlie

MARCIANISE– Paura ieri mattina, sabato, lungo via Fontana Vecchia a Sessa Aurunca, arteria di collegamento sempre molto trafficata, dove un violento impatto tra un’auto e una moto ha causato il ferimento di tre persone. Si tratta di una donna e delle sue due figlie, originarie di Marcianise, che sono state soccorse in seguito al sinistro avvenuto intorno alle 11.

Ad avere la peggio è stata la madre, una 40enne, che ha riportato un trauma cranico. È stata trasportata con urgenza alla clinica Pineta Grande, dove i medici l’hanno sottoposta a esami approfonditi. A bordo con lei, secondo quanto si apprende, c’erano le figlie di 11 e 12 anni, anche loro coinvolte nell’impatto. Le due minori sono state portate all’ospedale di Sessa Aurunca, in condizioni fortunatamente non gravi, ma restano in osservazione per accertamenti.

L’esatta dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Stando a una prima ricostruzione, lo scontro tra il veicolo e la motocicletta sarebbe avvenuto in un punto dove spesso si verificano manovre azzardate o disattenzioni.