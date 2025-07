Mazzette al sindaco e a Lello il sensitivo casertano. TUTTI I NOMI DEGLI ARRESTATI

Emergono i particolari di un’indagine che ha avuto un primo round nel maggio scorso

Sono stati resi noti i nomi delle 16 persone arrestate stamattina nell’ambito della presunta tangentopoli sorrentina, che aveva vissuto un primo round un po’ di settimane fa.

L’ex sindaco Massimo Coppola, già in carcere per la prima ordinanza dal 21 maggio scorso, peraltro confermata dal Riesame, ora dovrà fronteggiare anche questo secondo provvedimento.

Raffaele Guida, detto Lello il sensitivo: per lui c’è il carcere.

L’ex consigliere comunale di Sorrento Vincenzo Sorrentino, accusato di peculato e corruzione; Danilo Amitrano, legale rappresentante dell’azienda La Fenice; Filippo Di Martino, capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sorrento; Luigi Desiderio, tecnico al Comune di Sorrento; Mario Parlato, imprenditore coinvolto negli appalti del Comune di Sorrento; Aniello Vanacore, imprenditore; Luigi Todisco, imprenditore; Raffaele Guarino, imprenditore; Alessandro Di Domenico, imprenditore; Donato Sarno, dirigente del settore Cultura del Comune di Sorrento; Graziano Maresca, ingegnere del Comune di Sorrento; Martina Malvone, funzionaria del Comune di Sorrento; Maria Grazia Caiazzo, anch’essa funzionaria.

Infine, Gennaro Esposito, professionista anch’egli coinvolto nel sistema degli appalti sospetti.

I provvedimenti sono stati notificati dalla GDF.