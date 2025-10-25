Meccanico 35enne denunciato: la sua officina era abusiva

Gestiva un’officina meccanica all’aperto senza autorizzazioni e…

SAN NICOLA LA STRADA – In un terreno di circa 300 m² a San Nicola la Strada, i carabinieri della locale Stazione hanno individuato un’officina meccanica a cielo aperto, completamente operativa e sprovvista di qualsiasi autorizzazione.

Al suo interno è stato scoperto un vero e proprio deposito di materiali illeciti: cumuli di rifiuti pericolosi, attrezzature meccaniche e ricambi d’auto di origine sospetta.

Le verifiche, coordinate dai militari, hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo di 35 anni del luogo, per i reati di gestione non autorizzata di rifiuti, abbandono di rifiuti pericolosi, ricettazione e riciclaggio. L’area e tutto il materiale sono stati posti sotto sequestro.