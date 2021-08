Medico di base va in ferie senza sostituto. Pazienti nel caos

PIETRAMELARA – A Pietramelara il sostituto del medico di base è in ferie senza comunicazioni, nè ricambio. Il sindaco Pasquale Di Fruscio ha spiegato la situazione, facendo da portavoce dei cittadini: “All’improvviso e questa volta persino senza alcuna comunicazione ai tanti assistiti, il medico di base subentrato al dott. Di Bellonia, ha lasciato lo studio di Pietramelara senza attendere che venisse individuato un sostituto che prendesse il suo posto.

Siamo in costante contatto con l’ASL per tentare di ottenere di risolvere, nelle more, una problematica molto importante che, tuttavia, e’ e resta di competenza esclusiva dell’ASL. Stiamo ponendo in essere ogni azione utile rappresentando a chi di competenza, in un momento particolarmente complicato, anche a causa della sospensione delle attività per ferie, l’esigenza di tante persone che si sono ritrovate senza un medico di base comprese quelle che hanno bisogno urgente di medicinali per i quali è richiesta la prescrizione.