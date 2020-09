Mega rissa tra parenti: giovane ferito dalle schegge di vetro del parabrezza infranto da una donna scatenata

CAPUA (G.V.) – Stava per finire in tragedia l’ennesima lite tra vicini di casa nonché anche parenti tra di loro a Brezza. Un giovane questa sera è rimasto ferito perché nella rissa per futili motivi è stato colpito dal vetro del parabrezza rotto con un oggetto contundente lanciato da una donna. Alcuni mesi fa ci fu un altro litigio legato a questioni riguardanti la gestione dell’azienda bufalina di famiglia. Questa sera sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere e il personale del 118 per soccorrere il giovane ferito.