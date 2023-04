Meteo a CASERTA, pioverà nel pomeriggio di Pasqua. Ma (forse) per Pasquetta niente precipitazioni

Quella di domani sarà sicuramente una giornata nuvolosa, ma non è prevista pioggia

Le previsioni da iLMeteo.it

Domenica 9 Aprile: giornata caratterizzata da piovaschi intermittenti, temperatura minima di 7°C e massima di 16°C. In particolare avremo nubi sparse di passaggio al mattino, pioggia alternata a schiarite al pomeriggio, cielo in prevalenza coperto alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 16°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 7°C, lo zero termico più basso si attesterà a 1430m alle ore 4 e la quota neve più bassa, 1290m, alle ore 2. I venti saranno moderati da Nord-Est al mattino con intensità di circa 12km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord con intensità di circa 11km/h, alla sera deboli provenienti da Est-Nord-Est con intensità di circa 11km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 3.8, corrispondente a 644W/mq.

Lunedì 10 Aprile: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperatura minima 5°C, massima 17°C. In particolare avremo cielo poco nuvoloso al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 17°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 7 sarà di 5°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord con intensità di circa 8km/h, moderati da Nord al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, alla sera moderati provenienti da Nord-Est con intensità di circa 17km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 5.3, corrispondente a 765W/mq.