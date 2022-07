METEO. CALORE TREMENDO in tutta Italia, temperature record anche a CASERTA

CASERTA (red.cro.) – L’Italia boccheggia in questa ennesima ondata di calore con temperature ben al di sopra della media. Si sfiorano i 40 gradi in molte regioni, da Nord a Sud, ma la tabella delle previsioni meteo dell’Aeronautica riferita alle temperature percepite fotografa se possibile una situazione anche peggiore: meta’ della Penisola vede un caldo percepito che supera i 40 gradi, con la Sicilia che in alcune zone raggiunge i 43 gradi e la Calabria addirittura i 44.

Colpa dell’umidità , che come noto fa aumentare la sensazione di caldo intenso e i gradi percepiti. A 41 gradi la Campania, Napoli e Caserta ma anche la costa, da Sorrento ad Agropoli. Caldissimo anche in Calabria, tra i 39 e i 41 gradi percepiti, con le eccezioni roventi di Soverato e Roccella Jonica dove i gradi sono addirittura 44.

Un trend che dovrebbe proseguire almeno per i primi giorni della prossima settimana, poi e’ attesa una tregua.