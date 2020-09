METEO. Come sarà il cielo per il weekend a CASERTA & PROVINCIA? Ecco le previsioni

CASERTA – Il maltempo sta colpendo con forza la provincia di Caserta in questa prima settimana di autunno. Dopo le piogge in questi giorni, nella giornata di domani, sabato, nella provincia di Caserta, ma anche in tutta la regione, avremo un cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e isolato temporale; le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso del pomeriggio con locali schiarite. I venti spireranno moderati dai quadranti occidentali con forti rinforzi, soprattutto sulle zone costiere, e con locali raffiche. Il mare si presenterà agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature subiranno una generale diminuzione, sensibile nei valori minimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.

Nella giornata di domenica, invece, vedremo una nuvolosità in intensificazione con precipitazioni che tenderanno a divenire sparse anche carattere di rovescio e temporale di moderata o forte intensità. I venti spireranno tenderanno a divenire forti o molto forti da Sud-Sud-Ovest con locali raffiche e con tendenza ad attenuarsi in serata. Il mare si presenterà agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Le temperature minime saranno quasi invariate mentre le massime aumenteranno lievemente. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.