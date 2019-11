CASERTA (red.cro.) – Mattinata dal tempo preoccupante in tutta la provincia di Caserta, dove un temporale ha colpito in maniera violenta la zona centrale, quella che da Caserta tocca anche Maddaloni e Marcianise, ma anche la zona dell’Alto Casertano. Diverse le segnalazioni di strade allagate e traffico in tilt proprio a causa il clamoroso diluvio che si è abbattuto.

L’allerta meteo, che era stata diramata per oggi di colore giallo, sta rispettando le aspettative.