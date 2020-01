METEO PAZZO. “Giorni della merla” con temperature primaverili su CASERTA e provincia

CASERTA – Fine gennaio con temperature primaverili sulla provincia di Caserta.

Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, domani, mercoledì è prevista una giornata soleggiata e temperature in aumento: minime da 8 gradi e massime a 16 gradi. Stesso discorso per la giornata di giovedì, con temperature comprese tra una minima di 5 gradi ed una massima di 15. Nebbia nelle prime ore del mattino. Scongiurate pioggia e vento sia per mercoledì che per giovedì.

Passiamo a venerdì, quando il cielo si coprirà di nuvole con piogge moderate nel pomeriggio. Ma le temperature resteranno comprese tra i 9 e i 13 gradi. Insomma, i giorni della merla, etichettati come più freddi dell’anno, sembrano proprio scongiurati in Terra di Lavoro.