METEO. Venti freschi da FERRAGOSTO fino a domenica. Poi torna il CALDO AFRICANO

L’enorme bolla d’aria calda ed umida di matrice sub tropicale sta palesemente abbandonando l’Italia: nelle prossime ore molte regioni italiane verranno raggiunte da forti temporali accompagnati da grandine e colpi di vento.

Attesi, a Ferragosto, venti freschi di Maestrale che spazzeranno via il caldo africano preannunciando il ritorno dell’alta pressione delle Azzorre che interesserà l’Italia almeno fino a domenica 18, garantendo giornate soleggiate e con un clima decisamente meno caldo e decisamente più sopportabile rispetto a questi giorni.

A partire poi dalla prossima settimana, si prospetta la possibilità di avere una nuova ondata di calore di forte intensità. Rammentiamo che sul finire dell’estate, in particolar da metà agosto, le ondate di caldo, a parità di temperature in quota, possono raggiungere intensità maggiore che nei mesi precedenti, così che anche una consistente ondata di caldo può diventare violenta.

Le stime sulla temperatura attesa la settimana prossima sono abbastanza preoccupanti per varie regioni italiane, in diverse città la colonnina di mercurio dovrebbe superare i 35° centigradi, è già delle stime indicano picchi prossimi ai 40° centigradi in alcuni capoluoghi di provincia italiani. Ciò fa dedurre che in alcune località delle zone interne si possono superare ancora una volta i 40° centigradi.