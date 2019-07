“Mia sorella ha bisogno di cure negli Stati Uniti, aiutateci”. L’appello e la raccolta fondi di Giuseppe per salvare la vita di Valentina

CASERTA – Dopo la battaglia vinta da Giuseppe, il giovane di Marcianise guartito da una grave patologia, che chiedeva aiuto in rete, è partita una nuova raccolta fondi per salvare la vita di una ragazza di 34 anni, Valentina Ciotola, affetta da un carcinoma neuroendocrino, una forma tumorale molto rara, che colpisce 5 persone su un milione.

Per salvare la vita di Valentina, occorre volare dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, negli Stati Uniti, all’ospedale Nih National Institute of Health, dove è aperto un protocollo di immunoterapia sperimentale grazie al quale già 3 ragazze colpite dalla stessa patologia della giovane, sono completamente guarite.

A questo scopo, suo fratello Giuseppe, molto conosciuto nel centro commerciale Campania, ha lanciato una campagna di raccolta fondi online attraverso la quale spera di raccogliere i 90mila euro necessari per poter sottoporre Valentina alle cure di cui ha bisogno.

E’ ormai un anno che la 34enne combatte contro la malattia. In un primo tempo, è stata ricoverata nel Policlinico Umberto I di Roma, dove ha subito un intervento chirurgico. Poi il tumore si ripresenta. Valentina viene operata di nuovo. Da allora in poi, è cominciata una continua ricerca di ospedali, cure e medici che potessero aiutare la 34enne in questa sua lunga e difficile battaglia. A questo punto, Giuseppe ha deciso di rivolgersi alla rete per chiedere aiuto attraverso una raccolta fondi.

Chiunque volesse aiutare Valentina, può farlo clikkando a questo link. Mobilitiamoci per aiutare questa ragazza a vincere la battaglia più importante della sua vita.