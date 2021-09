Minaccia di morte la madre per i soldi della droga. Arrestato 39enne

PIGNATARO MAGGIORE – Un 39enne di Pignataro Maggiore con precedenti plurimi a suo carico, è stato arrestato dai carabinieri martedì pomeriggio per estorsione aggravata e continuata ai danni della propria madre. Quando l’uomo è stato condotto in caserma, gli amici e i parenti hanno ingiuriato i militari dell’Arma. L’arrestato si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per scontare una pena di un anno ed 11 mesi. E’ stata la mamma ad allertare i militari: il figlio l’ha minacciata di morte per estorcerle denaro per l’acquisto di droga.