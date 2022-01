Minacce No-Vax al vescovo che ha impedito ai preti non vaccinati di dare la comunione

Minacce arrivate dopo la decisione formalizzata lo scorso 8 gennaio di vietare “attività pastorale, catechistica e formativa in presenza” ai sacerdoti non vaccinati.Una scelta netta che monsignor Cirulli ha preso guardando in particolare “alla situazione pandemica Covid-19 in costante e grave peggioramento”. Dal vescovo anche l’invito a “rispettare e a far rispettare rigorosamente le norme di profilassi e igienizzazione per il contenimento della pandemia all’interno delle nostre chiese e nei locali di pertinenza”, ricordando che “durante la celebrazione le ostie sull’altare devono essere tenute rigorosamente coperte nei previsti vasi sacri”.