Minaccia con un coltello famiglie in giro per CASERTA

CASERTA – Attimi di paura nel centro di Caserta, dove un uomo armato di coltello ha minacciato i passanti, tra cui una famiglia, e provocato scompiglio tra chi si trovava in zona. Il fatto è avvenuto martedì e ha richiesto l’intervento urgente dei carabinieri.

L’individuo, descritto come particolarmente agitato, avrebbe prima rivolto minacce a una persona con l’arma che teneva in mano, per poi spintonarne un’altra. Nonostante la concitazione del momento, i militari dell’Arma sono riusciti a bloccarlo in tempo, evitando conseguenze peggiori.

L’episodio, segnalato anche dal leghista Maurizio Raimondi attraverso i social, riaccende i riflettori sul tema della sicurezza urbana. Secondo Raimondi, quanto accaduto è solo l’ultima dimostrazione di una criminalità sempre più diffusa nel territorio casertano.