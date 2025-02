Mitragliatrice nascosta in cantina a CASAPESENNA. Arrestato 56enne

Era nascosta in un secchio di vernice insieme a 149 proiettili

CASAPESENNA – Era nascosta in un secchio di vernice, all’interno della cantina dell’abitazione di un 56enne di Casapesenna, la pistola mitragliatrice marca SITES, modello “Spectre HC Pistol” cal. 9, comprensiva di serbatoio bifilare che, questa notte, nel corso di una perquisizione, è stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta.

Oltre all’arma illegalmente detenuta, all’interno del contenitore, gli investigatori hanno trovato e sequestrato anche 149 proiettili, di cui la maggior parte utilizzabili con la pistola mitragliatrice, e un caricatore per pistola semiautomatica.

Il ritrovamento della mitraglietta completa di munizionamento da parte dei militari dell’Arma, è avvenuto nel corso di una mirata attività info-operativa eseguita sul territorio.

Sull’arma, risultata non censita tra quelle regolarmente registrate e detenute in Italia, verranno ora eseguite accurate verifiche allo scopo di accertarne il perfetto funzionamento e l’eventuale utilizzo avvenuto in pregresse attività criminali.

Il 56enne è stato accompagnato in caserma e arrestato, dovrà rispondere di detenzione illegale di arma e munizionamento.

Dopo le formalità di rito è stato condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.