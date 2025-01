MODESTINAMENTE PARLANDO. Il surreale appello ai casertani di Carlo Marino perché segnalino le buche. Ma questi veramente pensano che noi siamo dei fessi?

La docente del liceo scientifico Diaz, che ha mancato l’elezione al Senato per soli 30 voti, inaugura oggi la sua rubrica su CasertaCe

(di Stefania Modestino) – Ma davvero il sindaco ha creduto di poter osare tanto con questa campagna di comunicazione (farlocca?)

Ma ome diceva Totò, ma ci faccia il piacere!!

L’ultima “chicca” di Carlo. Marino è il post, che pubblichiamo in calce a questo articolo, con invita i cittadini casertani a segnalare buche o guasti della pubblica illuminazione. Vorrei sapere chi è il “genius” che ha suggerito questa campagna di comunicazione dopo quasi dieci anni, e sottolineo dieci, di assoluta continuità politica e amministrativa

Due sono le ipotesi: o si ammette che davvero questa gente vive fuori dalla realtà e fuori da ogni logica oppure questa è una presa per i fondelli dei cittadini. Come a dire: “ Uè fessi…ci sono buche? Le strade oltre che rotte sono buie e pericolose? Cari fessi segnalate…poi si vedrà”



Come se fosse un onere del cittadino andare a controllare le condizioni delle strade. Come se un intero Consiglio comunale, una maggioranza numericamente qualificata ( si badi, solo numericamente perché per il resto…… ), un sindaco e la pletora di “assessori di alto livello (???) non bastassero o non potessero controllare lo stato della città, stato in cui Caserta versa solo ed unicamente per la loro insipienza.

Se non fosse una tragedia, si potrebbe anche ridere. E già, perché la prima cosa che suscita il post del sindaco è l’ilarità, una risata che – come direbbe Pirandello- si trasforma in una smorfia di dolore.

Troppo ci è costata la malapolitica! Troppo ci costa in ogni aspetto questa città. Tasse comunali salatissime, parcheggi che nemmeno a Roma sono tanto esosi. Quanti cittadini si sono infortunati a causa delle buche o dei chiusini rotti a bordo marciapiede e quanti ci hanno rimesso pneumatici e sospensioni?

Una città che ha cacciato i giovani eccellenti, promuovendo. La politica dei mediocri. Ecco perché pensano che noi siamo fessi!

Due giorni di vento e la città si è paralizzata. Lo stessa vento soffiava anche a Casagiove, dove le scuole non sono state chiuse.

“Scuole chiuse…per le condizioni meteo”. E no. l’ordinanza avrebbe dovuto recitare “ scuole chiuse per cattiva amministrazione: non abbiamo fatto una sola azione a tutela dei cittadini, del verde e del resto e quindi oggi è meglio non uscire”

E prima di firmare, il. Sindaco avrebbe dovuto recitare ci sarebbe voluto un bel “mea culpa”.

Ma la vera ciliegina sulla torta sono i consiglieri di maggioranza, ovvero tutti coloro che appoggiano questa amministrazione e, le sue modalità di azione, nonché le strategie che ne “illuminano” il percorso. Una di questi consiglieri…stasera mi dice: “ È vero che la città sta in condizioni pessime, ma adesso arrivano tanti soldi e si faranno tante cose”

Ed è qui che possiamo iniziare a tremare…dopo le tantissime risorse sprecate, moltissime in appalti spezzettati, dopo aver subito disagi per strade fatte e rifatte e poi crollate e rifatte ancora e ancora, tanto che il sindaco ora ci invita a telefonare per segnalare i disastro.

Dopo tutto questo, la consigliera ci vorrebbe far credere che adesso si faranno “tante cose con tanti soldi”.

Ma veramente sono convinti che i casertani siano dei fessi?