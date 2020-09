MONDRAGONE. 29enne va al seggio ma si rifiuta di votare. “Rinuncio al mio diritto e vi spiego perché”. LA LETTERA

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Nessuna segnalazione di rilievo nel territorio mondragonese in questa giornata elettorale, se non una riguardo ad una contestazione pacifica, avvenuta stamattina nel seggio n.14 all’interno dell’Istituto Don Adelchi Fantini. Un elettore, Fernando Pagliaro, ha rinunciato al suo diritto al voto spiegandone i motivi in uno scritto consegnato al Presidente di seggio. Il 29 enne, ha affermato di non sentirsi rappresentato da nessuno dei candidati in corsa per il rinnovo del consiglio regionale. Una politica, secondo quanto scritto da Fernando, che fino ad ora non è stata in grado di risollevare le sorti economiche e lavorative di un paese, da cui i giovani sono costretti a scappare per cercare altrove, un destino migliore.