Indagini da parte del Nucleo Ambientale della polizia locale

MONDRAGONE – Abbandona rifiuti nel centro storico di Mondragone, beccato dalle telecamere di videosorveglianza. Dopo una settimana di indagini gli uomini del Nucleo Ambiente della polizia locale sono riusciti ad identificare il responsabile dello sversamento illegale di rifiuti in piazza Umberto, in pieno centro storico, attraverso le telecamere presenti in zona.

Il responsabile รจ stato quindi rintracciato e sanzionato