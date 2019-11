MONDRAGONE. Accusato di aver emesso ricette ad una donna morta, assolto noto medico

MONDRAGONE (tp) – E’ stato assolto B.V., medico di base di Mondragone che, nel luglio 2013, emise n. 4 prescrizioni mediche in favore di tale D.P.B. ed una nei confronti di A.A. . Le prescrizioni mediche furono portate presso la farmacia della dr.ssa C.L. in Mondragone perché fossero consegnati i medicinali agli intestatari delle ricette. Sennonché, la farmacista si era resa conto che le 4 prescrizioni mediche erano state rilasciate a favore di persona che, in realtà, era deceduta, mentre nei confronti di A.A. la prescrizione riguardava un anticoncezionale per donna, mentre il sig. A.A. era un uomo. A fronte di tali evidenze, la farmacista decise di contattare i Carabinieri di Mondragone, che intervennero sul luogo ed accertarono quanto sopra. Nel corso delle indagini, il dr. B. V. rendeva interrogatorio per spiegare che si era trattato di un mero errore dovuto al cattivo funzionamento del computer da lui utilizzato. Le spiegazioni non furono ritenute valide, per cui il PM esercitò l’azione penale, emettendo il decreto di citazione a giudizio del dr. B. V. dianzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di S. Maria C.V.. Nel corso del lungo dibattimento, venivano sentiti tutti i protagonisti della vicenda in esame, fino a che, effettivamente veniva acclarato che le giustificazioni rese dal dr. B. erano corrispondenti al vero e che, pertanto, egli era incorso solo in un errore e che, comunque, l’ASL competente non aveva ricevuto alcun danno economico conseguente a quanto verificatosi. Per tale motivo, il Giudice assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste, con sentenza resa il 20 novembre 2019. L’imputato è stato difeso nel giudizio dall’avv. Luigi Corsiero.