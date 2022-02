MONDRAGONE. Aveva 49 anni l’uomo deceduto nell’incidente stradale lungo la Domiziana

MONDRAGONE – Questa mattina verso le ore 11:30 una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal Distaccamento di Mondragone, è intervenuta sulla Domiziana, al Km 23,400 tra il comune di Mondragone e il comune di Castel Volturno, per un incidente stradale tra un’autovettura ed un veicolo commerciale. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno dovuto soccorrere una persona che, in seguito all’urto tra i veicoli, era rimasta incastrata tra le lamiere della propria auto.

Dopo un elaborato lavoro e con l’ausilio anche dell’attrezzatura da taglio specifica per questo tipo di interventi, i vigili del fuoco sono riusciti a liberare dalle lamiere il malcapitato, un uomo di 49 anni residente a Napoli, consegnandolo alle cure del 118 presente li sul posto con un’autoambulanza che, purtroppo, non poteva fare altro che constatarne il decesso. Il traffico dell’arteria stradale è rimasto bloccato per diverso tempo per permettere anche la rimozione dei veicoli. Sono in corso le indagini da parte della polizia stradale per stabilire le cause dell’incidente.